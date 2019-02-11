Под Нижним Новгородом юридическое лицо оштрафовали на полмиллиона за подкуп

Как установила прокуратура, представитель одной фирмы в городе Кулебаки Нижегородской области передал свыше 150 тысяч рублей представителю другой за предоставление преимуществ при заключении договоров, а также для своевременной оплаты по ранее заключенным контрактам, передает портал newsnn.ru. За коммерческий подкуп юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
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