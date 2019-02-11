Под Нижним Тагилом во время пожара женщина до смерти надышалась газом

Ранним утро 9 февраля в поселке Черноисточнинск под Нижним Тагилом произошел пожар, в результате которого погиб один человек и были повреждены два дома, хозяйственные постройки, автомобили Renault Duster и УАЗ, а также снегоход Yamaha, передает портал tagilcity.ru. В момент возгорания в здании находились супруги. Мужчина отправил жену к выходу, а сам пошел вглубь дома, чтобы обнаружить источник огня. Женщина не смогла открыть замок на двери и погибла, надышавшись продуктами горения. Ее муж, не зная этого, вышел из дома через вторую дверь.
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