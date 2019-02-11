Житель Архангельска забил насмерть бескультурного гостя

В Архангельске задержали 41-летнего жителя острова Хабарка после того, как утром 9 февраля в его квартире было обнаружено тело 63-летнего мужчины со следами побоев, передает Flashnord. Экспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы шеи.
Задержанный заявил о явке с повинной. В ней он рассказал, что погибший несколько раз оставался у него ночевать, поскольку не имел своего жилье. В тот вечер они пили алкоголь. Потом между ними произошел конфликт из-за того, что гость справил нужду прямо в комнате. За это хозяин избил его и наступил ногой на горло. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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