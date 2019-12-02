Под Архангельском на помойке нашли сожженное тело пропавшей женщины

В Архангельской области в городе Онега нашли сожженный труп ранее пропавшей местной жительницы. Части тела в мусорном контейнере обнаружили сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным, женщину убил ее сожитель во время ночной пьянки. Злоумышленнику помогли избавиться от тела двое его приятелей, которые привезли к частному дому мусорный контейнер. Мужчины поместили тело убитой в ящик, после чего подожгли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет FlashNord.
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