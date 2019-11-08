ОМОН оцепил один из дворов Петербурга из-за угрозы взрыва

В Петербурге спецслужбы перекрыли проезд во дворах у одного из домов по улице Карпинского. Участок огородили красно-белой лентой.
Очевидцы рассказали, что причиной подобных мер послужила угроза взрыва. При этом официальных данных о происшествии пока нет, пишет ИА "Невские новости". Все обстоятельства инцидента выясняются.
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