Есть жертвы: в Коми загорелся частный дом

В ночь на пятницу в поселке Мадмас Усть-Вымского района Коми загорелся частный дом. Спасатели обнаружили тела четырех человек.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает FlashNord.
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