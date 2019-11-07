Десять пострадавших: в ХМАО семья отравилась угарным газом

В Ханты-Мансийске десять человек были доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом. Среди пострадавших – восемь несовершеннолетних, сообщает "Интерфакс".
Согласно предварительной информации, все отравившиеся являются родственниками. Накануне они установили дома дизельную печь, однако сделали это неправильно: весь газ выводился в помещение, а не на улицу, передает РИА Новости.
По факту произошедшего Ханты-Мансийская прокуратура начала проверку. Как рассказал представитель ведомства, в случае выявления нарушений будут приняты "соответствующие меры реагирования", уточняет RT.
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