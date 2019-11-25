В Пскове отец пациентки ударил ножом детского врача-гематолога. Сотрудница областной больницы получила ранение в бок.
Пострадавшую госпитализировали, сообщает региональный главк МВД. По данным телеграм-канала Mash, в связи с инцидентом в медицинском учреждении будет организована служебная проверка.
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