Неизвестные напали на посольство Белоруссии в России

В Екатеринбурге неизвестные совершили нападение на здание посольства Белоруссии. По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло.
Полицейские выехали на место происшествия. Им предстоит выяснить, удалось ли хулиганам проникнуть в помещение. В правоохранительных органах и посольстве пока не комментируют инцидент, сообщает URA.ru.
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