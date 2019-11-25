Под Новгородом два человека заживо сгорели в доме

В Новгородской области случился серьезный пожар. В минувшее воскресенье, 24 ноября, в деревне Бараново загорелся частный дом.
В результате пожара обрушилась кровля здания, огонь перекинулся на соседний дом. При разборе завалов пожарные обнаружили тела двух человек. Причины трагедии устанавливаются, передает FlashNord.
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