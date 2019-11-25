В Приморье полуголый ребенок чистил крышу школы от снега

В Сети появился ролик, на котором полуголый подросток чистит снег с козырька школы в Уссурийске. Во время уборки ребенка придерживает взрослый. Полиция Приморского края проводит проверку, сообщает НСН.
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, учащийся приходится родственником сотруднице учебного заведения. Женщину отстранили от должности, передает РИА Новости.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
С китайцем или с негром?
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?