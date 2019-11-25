Пьяный житель Уфы ограбил полицейского

В Уфе пьяный мужчина ограбил полицейского. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.
По предварительным данным, злоумышленник нанес правоохранителю телесные повреждения и похитил мобильный телефон и обручальное кольцо. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщает ToDayNews Ufa.
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