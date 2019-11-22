В Коми задержанный мужчина собирался застрелить полицейских

В Коми задержанный хулиган собирался застрелить полицейских. В Сеть попали подробности резонансного ЧП.
Сотрудники сыктывдинского ППС доставили 34-летнего мужчину в отдел. На гражданина очень жаловалась мать его бывшей супруги. На месте начали обыск, который закончился весьма неожиданно. Буйный гражданин достал из сумки заряженный пистолет и сообщил полицейским, что планирует в них стрелять. Злоумышленник попытался привести пистолет в боевое положение, но у оружия заклинил затвор. Потенциального убийцу ожидает суд, пишет телеграм-канал Mash.
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