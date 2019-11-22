Во Владивостоке мать выбросила младенца в окно

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая выкинула новорожденного ребенка в окно. Задержанную заставят пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Как передает телеканал "360", прохожие нашли тело младенца рано утром 22 ноября. Ребенок упал с высоты 30 метров. Позже выяснилось, что его выбросила мать. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.
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