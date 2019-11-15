Под Москвой неизвестные взорвали банкомат

В одном из сетевых магазинов городского округа Мытищи прогремел взрыв. Преступники ворвались в помещение и взорвали банкомат и забрали деньги.
Работники магазина вызвали полицию, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства происшествия выясняются.
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