"Какое кощунство!": жителей Омской области ужаснула горка для детей

Очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого показано строительство детской горки. Начинание прекрасное, однако местные жители были в ужасе от представшей перед их глазами картины. Оказалось, что землю для основы будущего аттракциона привезли с кладбища.
В правительстве Омской области заявили, что администрация Красноярского сельского поселения направила запрос об исключении ритуальных отходов из грунта ответственным за возведение конструкции лицам. Если этого не сделают, последует административная ответственность, передает "360".
Женщины, которые сняли видео, были до глубины души возмущены страшными находками. "Оригинальный подход", "Да им плевать на нас!", "Это же кощунство!" – говорилось за кадром.
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