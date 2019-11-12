На северо-западе Петербурга обнаружили труп мужчины

Во вторник, 12 ноября, на Шуваловском проспекте в Санкт-Петербурге местные жители обнаружили труп мужчины. По предварительной версии, он выпал из окна 18-го этажа, сообщает ИА "Невские новости".
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личность погибшего, а также причины и обстоятельства трагедии.
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