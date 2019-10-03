В Воркуте в сгоревшем гараже нашли труп пенсионера

В Воркуте на месте пожара найдено тело пенсионера. Данные о возгорании поступили в Службу спасения ночью.
Пожарным удалось ликвидировать пламя лишь к 07:00 мск. Погибшим оказался мужчина 1958 года рождения. Причина происшествия устанавливается, пишет FlashNord.
Популярные темы форума
Первый opгaзм
Дети это кошмар
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Самая некрасивая женщина в мире
Не " выметать ссор из избы "
Телец подлец
Самый отстойный мужик
Самый сексуальный мужской голос?
Самый классный мужик
Как увести женатого?