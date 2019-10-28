В Петербурге микроавтобус врезался в самолет

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге микроавтобус столкнулся с самолетом. Лайнер получил повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет, передает газета "Петербургский дневник".

По предварительным данным, причиной столкновения могли стать плохие погодные условия. По факту случившегося следователи проводят проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.