В Башкирии при пожаре в подвале погиб бездомный

Днем 30 января в многоквартирном доме на Уфимской улице в городе Салават в Башкирии произошел пожар, передает портал ToDay News Ufa. Прибывшие на место специалисты МЧС установили, что возгорание произошло в подвальном помещении под пожарной лестницей здания. Там были обнаружены один погибший и один пострадавший. Сообщается, что мужчины были бездомными и залезли в подвал, чтобы согреться.