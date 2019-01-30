"Жри быстрее": в Смоленске учительница заставляла ребенка есть котлету

В одной из смоленских школ произошла поражающая своей жестокостью история. Местная жительница пожаловалась на издевательства, которым ее ребенка подвергал классный руководитель.
Мать второклассника уверяет: педагог буквально терроризирует мальчика. По словам женщины, учительница запретила школьнику забрать домой с ужина котлету. "Жри! Жри тут и быстрее!" – цитирует ее телеканал "360".
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