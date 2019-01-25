Омичка попыталась откупиться от полицейского на ж/д вокзале

Эксклюзив Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Пятница 25 января
Лента новостей
20:03
Кате Лель выбили зубы инопланетяне
19:17
В Таиланде в ходе "зачистки" арестованы россияне
19:12
Найден способ есть и не толстеть
18:56
"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи
18:33
"Антисанитария!": Зейналова возмутила видео с грязными играми
18:17
Кличко подняли на смех в Давосе (видео)
18:09
Ослабленному Порошенко приготовили сокрушительный удар
17:46
Украла миллиард: Тимошенко припомнили старые грехи
17:25
В "ЕР" выступили против платной регистрации телефонов
16:57
Лорак и Лазарев тайком сыграли свадьбу
16:52
Малахова распяли за демонстрацию любви к хладнокровному душегубу
16:25
На Украине озвучили сценарий войны с Россией
16:16
Жена Резника раскрыла тайну Кобзона
16:10
Вышедший из тюрьмы Зеленский готов отмотать еще один срок
16:09
"Тяни-толкай": раскорячившаяся Глюк'oZа показала мужу необычную позу
16:03
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
15:36
Неугомонный Виторган снова побил Богомолова
15:29
Приезжал ночью на несколько часов: ведущую "Дома-2" уличили в связи с Соколовским
15:25
Поклонская крепко врезала раскольнику Порошенко
15:18
"Безнадежен": Ярмольник экстренно приехал к умирающему в реанимации Адабашьяну
15:18
Известная модель позировала голой посреди улицы
14:52
Москва остановила газовую истерику Киева
14:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 января 2019 года
14:41
Орбакайте внезапно увезла сына из России
14:38
Когда родится первенец Маркл и принца Гарри
14:03
Лукашенко сделал странное заявление после встречи с Путиным
13:57
Двойное предательство: личная трагедия звезды "Реальных пацанов"
13:53
"Убью, сволочь!": автор хита "Белые розы" ворвался с пистолетом к Разину
13:47
У пятикратного олимпийского чемпиона обнаружили рак
13:45
В Москве начал действовать селективный отбор
13:39
Трамп начал охоту на россиян по всему миру
13:29
Во время взрыва в торговом центре погиб человек
13:20
"Солнечная" дочь Хакамады в лифчике потрясла животом
13:07
Оставивший помощницу Петросян притащил Волочкову к скандалисту Малахову
13:05
Москвичей перепугали аномальными метелями
12:56
Москва заткнула рот мечтающим о Кубани украинцам
12:49
Разоблаченные ведьмы с "Битвы экстрасенсов" в исступлении набросились на россиян
12:47
В "Москва‐Сити" случился пожар
12:29
"В глаз плюну!": разъяренную мать Запашных поставили на место
12:27
В Москве треснуло здание автобазы
12:11
Мать неожиданно проболталась еще об одной дочери Агутина
12:04
Жасмин сняла полуголую Навку на Мальдивах
11:57
Россиян решили обложить налогом на смартфоны
11:50
Володин поздравил студентов с Татьяниным днем
11:24
Вскрылся роман Цой с президентом страны
11:18
Униженный Путиным Порошенко бросился в ноги Меркель
11:14
Богомолов вышел в свет после нападения Виторгана
11:01
"Где муж?!": оплеванная Асмус разделась до трусов
10:39
Странная связь дочери Малинина со взрослым мужчиной
10:20
Сбежавшего от жены Порошенко облили грязью
10:20
Неожиданная находка Семенович взбудоражила народ
10:19
Главные события Москвы
10:09
Шикарная Нетребко сразила наповал глубоким декольте
09:49
Отдыхающая в купальнике на морозе Бузова переплюнула оголившуюся Волочкову
09:48
Праздничное шоу "Танго Страсти Астора Пьяццоллы" пройдет в Кремле
09:37
Звезду "Уральских пельменей" приняли за Собчак
09:25
Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой
09:14
Известный лектор‑музыковед умерла в Москве
08:49
"Всем спасибо, все свободны": Виторган поставил точку в скандале с Собчак
08:17
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой
08:12
"Влепит оплеуху": Кадыров взорвался из-за нападения на Скабееву
06:58
Терешина родит ребенка другому мужчине
05:35
Плохо кончит: гей с вилами зажал в углу пьяного Порошенко
03:11
"Окончательно рехнулся": Трампу вынесли страшный вердикт
01:03
Молодая прелестница отправила нападающего Шнурова в нокаут
23:14
Юбилей Пугачевой объявили выходным днем
22:03
Бережливая свекровь донашивает вещи за Меган Маркл
22:01
Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле
21:46
"Наши в Солсбери": вышла игра о приключениях "отравителей Скрипалей"
21:15
Принц Уильям опозорился на весь мир из-за дырявого ботинка
21:14
Первый канал в честь годовщины покопался в грязном белье Высоцкого
20:40
Депутат Рады напал на российскую журналистку в ПАСЕ (видео)
20:35
Хвастливая Борисова стала жертвой жестокого обмана
20:12
WADA в панике из-за исков российских спортсменов
19:54
Избитая звезда шоу "Дом-2" взвыла после грязной потасовки
19:50
Законопроекты о фейковых новостях и оскорблении власти прошли первое чтение
19:48
В Казани школьница попала под машину
19:18
Соловьев довел до инфаркта русофоба-скандалиста
19:07
В Тюмени в аварии с автобусом пострадали люди
18:55
В Омске иномарка сбила женщину с ребенком на зебре
18:47
В Нижнем Новгороде работница погрузчика покалечилась на производстве
18:45
Трампу убрали живот и лишнюю кожу (видео)
18:28
В центре Ростова машина сбила ребенка
18:21
Объевшаяся опасных таблеток Чехова ужасно подурнела
18:17
Януковича приговорили к 13 годам тюрьмы
18:14
Москва поставила на место провокатора Трампа
18:05
Володин предложил ввести психологические тесты для чиновников
18:04
Лавров встретил "рукопожатием" назойливый микрофон
18:00
Госдума продолжит диалог с обществом и экспертами
17:39
Кандидатка на "Евровидение" от Белоруссии шокировала сумасшедшим клипом (видео)
17:33
Пиджак в труселях: Порошенко шокировал публику внешним видом
17:33
В Удмуртии легковушка протаранила КамАЗ
17:31
Володин констатировал глубокий кризис ПАСЕ
17:27
Швеция пожаловалась на российские самолеты
17:15
В Новосибирске посетитель больницы напал на врача
17:15
"Единая Россия" помогла погорельцам в Тыве
17:11
Госдума берет исполнение законов на особый контроль
17:10
Обиженного Захаровой Чубайса отправили на шоу Малахова
16:53
Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
16:52
Казаки решили поменять названия на карте России
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

От уничтожившей себя Пугачевой ничего не осталось
Фото "облизывающей" мужские ноги Волочковой стало сенсацией
Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой
"Что с лицом?": перетянутую Малышеву не узнать
Сказке конец: русскую жену короля Малайзии отправляют в Москву
"Жуткое убожество!": проблемы Крымского моста взорвали Сеть
Регионы

Омичка попыталась откупиться от полицейского на ж/д вокзале

прочитано 197 раз

Жительницу Омска задержали за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщает портал gorod55.ru.

Женщина торговала алкоголем на железнодорожном вокзале. Правоохранитель уличил ее в этом и хотел привлечь к административной ответственности. Предпринимательница же попыталась с ним "договорится", предложив 15 тысяч рублей. Теперь ей грозит уголовное наказание. 

25 января 2019, 19:49

комментарии

Политика

Карибский кризис-2: Третья мировая начнется в Венесуэле
Москва поставила на место провокатора Трампа
Вышедшего из тюрьмы Зеленского заставили работать дворником
В Москве неожиданно объявили о поддержке Порошенко

Шоу-бизнес

"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи
"Антисанитария!": Зейналова возмутила видео с грязными играми
"Как лечиться?!" – растерянная Чехова просит помощи после известия о болезни
"Фигура – бомба!": Стриженова шокировала неожиданной худобой

Проишествия

Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Кожевникова оправдалась за сгоряча сказанные слова о Ходченковой

Актриса заявила, что ее превратно поняли
Шоу-бизнес

Неугомонный Виторган снова побил Богомолова

Муж Собчак "закрыл гештальт"
Шоу-бизнес

"Тяни-толкай": раскорячившаяся Глюк'oZа показала мужу необычную позу

Певица похвасталась идеальными отношениями с мужем
Шоу-бизнес

"Хватит!": Шепелева заставили остановить запись передачи

Гости и эксперты были в "истерике"

Гороскоп

Терешина родит ребенка другому мужчине
Играющему с Россией Трампу пригрозили войной
Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви

Фоторепортажи

С треском провалившаяся теннисистка показала аппетитные формы
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

WADA в панике из-за исков российских спортсменов
Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Доведенная провалом Загитова отказалась от еды
"Папа, как же мне страшно!": обнародованы леденящие душу слова пропавшего футболиста

Регионы

Вторжение у Крымского моста взбудоражило народ
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru