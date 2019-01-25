Омичка попыталась откупиться от полицейского на ж/д вокзале

Жительницу Омска задержали за попытку дать взятку сотруднику полиции. Об этом сообщает портал gorod55.ru.

Женщина торговала алкоголем на железнодорожном вокзале. Правоохранитель уличил ее в этом и хотел привлечь к административной ответственности. Предпринимательница же попыталась с ним "договорится", предложив 15 тысяч рублей. Теперь ей грозит уголовное наказание.