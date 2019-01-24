Житель Ижевска обокрал собутыльницу на 21 тысячу

В Ижевске по подозрению в краже денег со счетов местной жительницы задержан 44-летний мужчина, передает портал udm-info.ru. По версии следствия, они в октябре 2018 года они вместе распивали спиртные напитки. По дороге в магазин дама передала своему знакомому сумку. В этот момент он похитил оттуда банковские карты потерпевшей, а затем расплатился с их помощью в нескольких торговых точках. Ущерб составил свыше 21 тысячи рублей. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.