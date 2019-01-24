В Нижнем Тагиле полиция проверяет блогера за танцы на дороге

В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку по поводу опубликованного в Сети ролика, на котором местные видеоблогер в компании двух друзей танцует на проспекте Ленина, мешая движению транспорта, передает портал tagilcity.ru. "Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России", – подчеркнула начальник пресс-службы Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" Элина Балуца. Автор ролика рассказал, что записал его в поддержку своих коллег из Москвы Давида Манукяна и Карины Лазарьянц. Они устроили съемки на проезжей части в столице и были за это задержаны.