В Новосибирске посетитель больницы напал на врача

В ночь на 24 января посетитель городской клинической больницы №1 в Заельцовском районе Новосибирска посетитель напал на врача и едва его не задушил, передает портал "ФедералПресс". Мужчина пришел в заведение вместе с сожительницей, у которой была диагностирована резаная рана кисти. Ему не понравилось, что женщине слишком долго оказывали помощь. После нападения дебоширу удалось скрыться. Однако полиция его все равно задержала. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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