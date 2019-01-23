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В Уфе при пожаре в ТРЦ эвакуировали посетителей

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В Уфе поздно ночью произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Пожарная сигнализация оповестила о возгорании тепловой завесы, пишет ToDay News Ufa.

Персонал успел потушить огонь до приезда пожарных. При этом было принято решение эвакуировать сотрудников центра из здания, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

23 января 2019, 13:43

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