В Уфе при пожаре в ТРЦ эвакуировали посетителей

В Уфе поздно ночью произошел пожар в торгово-развлекательном центре. Пожарная сигнализация оповестила о возгорании тепловой завесы, пишет ToDay News Ufa.
Персонал успел потушить огонь до приезда пожарных. При этом было принято решение эвакуировать сотрудников центра из здания, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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