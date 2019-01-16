Под Волгоградом мужчина утонул в собственном бассейне

В селе Гмелинка под Волгоградом случилось ЧП. Погиб 49-летний местный житель.
Мужчина утонул в самодельном бассейне, который смастерил из покрышек. Сообщается, что сельчанин не удержался и упал в ледяную воду. Выбраться у него не получилось. При этом глубина в бассейне была всего лишь около метра, пишет novostivolgograda.ru.
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