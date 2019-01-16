В Петербурге за угрозу устроить переворот ищут безработного

15 января в экстренные службы Санкт-Петербурга позвонил человек, пригрозивший устроить в "теракт и переворот", передает FlashNord. Было установлено, что звонивший находился в одном из домов на Моравском переулке во Фрунзенском районе города.
Телефон, с которого поступил сигнал, принадлежит безработному мужчине 1983 года рождения. Его разыскивают правоохранители.
Знаменитость сделала откровенное заявление в соцсети
Шоумен явно растерялся
Дочь артиста удалила все фото экс-возлюбленного
Меган и Кейт не могут найти общий язык