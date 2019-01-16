Под Оренбургом младенец утонул в кастрюле

В одном из поселков Адамовского района Оренбургской области женщина обнаружила девятимесячного сына без признаков жизни, передает телеканал "360". Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть младенца.
По предварительным данным, он утонул в 30-литровой кастрюле с водой, которая стояла на кухне. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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