При мощном взрыве под Петербургом пострадали люди

Днем 16 января на химическом заводе "Полипласт" в городе Кингисеппе Ленинградской области прогремел мощный взрыв, передает Пятый канал. По словам очевидцев, взрывной волной в зданиях в радиусе километра от места ЧП выбило стекла.
По предварительным данным, пострадали два человека – у них диагностированы порезы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Последствия взрыва сняли на видео.
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