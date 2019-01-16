На Кубани пропала почтальон с деньгами

В станице Бузиновской Краснодарского края пропала почтальон Евгения Жогина, передает телеканал "360". При себе у нее было почти 100 тысяч рублей и квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг – все это она должна была раздать местным жителям.
Почту Жогина успела занести только в два дома, больше ее не видели. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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