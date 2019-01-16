На Урале собака набросилась на двухлетнюю девочку

В городе Среднеуральске Свердловской области собака напала на двухлетнюю девочку, которая гуляла вместе с матерью, передает Ura.ru. Женщина рассказала, что сейчас они с ребенком находятся на операции в Екатеринбурге.
По словам матери пострадавшей малышки, скорая ехала к месту ЧП 15 минут, а городская администрация не занимается проблемой агрессивных животных. По факту случившегося проводится проверка.
В Сети появились откровенные снимки звезды
Подруга рассказала о состоянии Примадонны
Подписчики беспокоятся о здоровье исполнителя
Меган и Кейт не могут найти общий язык