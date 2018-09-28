Больше сотни квартир пострадали от пожара в Томске

В результате пожара в пятиэтажном жилом доме на улице Вавилова в Томске полностью выгорела однокомнатная квартира на третьем этаже, передает телеканал "360". Также пострадали стены снаружи мансардного этажа и обрешетка крыши, произошло частичное обрушение кровли.
От пожара и при его ликвидации пострадали все 122 квартиры, расположенные в доме. Ситуацию с пострадавшими жильцами взял под личный контроль мэр города Иван Кляйн. Причина возгорания, площадь которого составила 680 квадратных метров, устанавливается.
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