Есть жертвы: в подмосковном Дзержинске загорелся завод

В Дзержинске загорелся завод "Карбохим". Очевидцы заявили, что возгоранию предшествовал взрыв. По предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

На территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием. В итоге один человек погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован. Пожар удалось локализовать, передает Telegram-канал Life Shot.