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Регионы

"Единая Россия" возродила культурную жизнь в регионах

Ольга Казакова. Фото: ER.RU
Посещаемость театров малых городов в прошлом году выросла на 15%. В 440 домах культуры обновили кресла в зрительных залах, в 726 установили новое световое оборудование, а в 1150 – звуковое. Все это и многое другое стало результатом деятельности партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины". Об итогах реализации партпроекта рассказала его координатор, первый зампред думского комитета по культуре Ольга Казакова.
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По ее словам, в настоящее время партийный проект реализуется в 84 регионах. "Работа ведется по трем основным направлениям: "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Театры – детям", – сказала парламентарий. Она отметила, что участниками проекта в этом году стали 2097 культурных учреждений – на 13% больше, чем в прошлом.

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На реализацию задач, поставленных партийцами, 73 субъекта Федерации получают значительные финансовые средства – 1,4 миллиарда рублей. "На эти средства сельские клубы и районные дома культуры смогут заменить кресла в зрительных залах, провести текущий ремонт, приобрести новое звуковое и световое оборудование, сценические костюмы, музыкальные инструменты, в общем, все необходимое для качественной работы учреждения", – отметила Казакова, добавив, что на эти деньги также будут приведены в порядок помещения домов культуры и фасады зданий.

Она отметила, что 58 регионов получают субсидии из федерального бюджета в размере 670 миллионов рублей, которые направляются на поддержку творческой деятельности, укрепление материально-технической базы театров в населенных пунктах, где проживают менее 300 тысяч человек. По словам Казаковой, единороссы смогли расширить географию проекта, сделав главным условием предоставления поддержки численность населения. "Поэтому участниками проекта у нас стали 157 театров, что на 5,4% больше, чем в 2017 году", – уточнила координатор.

Фото: ER.RU

Казакова отметила, что в процессе принятия поправок в закон о бюджете на 2018 год большое внимание уделялось поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров. В текущем году сумма федеральных субсидий по этому направлению составит 885 миллионов рублей, подчеркнула парламентарий. Средства получат 143 театра. Они смогут обновить свою материально-техническую базу.

Затронула координатор партийного проекта "ЕР" "Культура малой родины" и обновление репертуара. "Нам помогли обучающие видео-семинары, которые мы провели с участием ведущих специалистов в сфере театрального искусства", – сказала законодатель. В их числе художественные руководители Московского Губернского драмтеатра Сергей Безруков и Государственного театра наций Евгений миронов. Они же являются председателем и сопредседателем общественного совета партийного проекта.

Казакова подчеркнула, что общение с профессионалами столь высокого уровня проходило на площадке "Единой России". Эти встречи, добавила она, оказали решающее влияние на выбор репертуара театрами. "330 постановок уже с успехом идут на сценах малых театров. Из них 56% – это спектакли по произведениям классиков", – уточнила парламентарий.

Что касается детских театров, то там планируется 201 новая постановка, а благодаря дополнительному финансирование их количество в дальнейшем будет только увеличиваться. Как отметила Казакова, здесь также сделан выбор в пользу классического репертуара – произведения Александра Пушкина, Николая Гоголя, Антона Чехова и многих других писателей. "Более того, предложенный Сергеем Безруковым конкурс на лучшую постановку для детей в рамках школьной программы вызвал огромный интерес", – сказала координатор партпроекта.

Фото: ER.RU

Говоря о конкретных практиках в регионах, Казакова привела в пример Московскую область, где, по ее словам, все направления проекта связаны в единое культурное пространство. "Хорошим опытом стали благотворительные сеансы или бесплатное приглашение целевых групп зрителей", – сказала она. К примеру, в День защиты детей 1 июня состоялся благотворительный премьерный показ спектакля в Ставропольском государственном театре оперетты.

Еще одним результатом функционирования партпроекта парламентарий назвала утверждение 2019 года Годом театра в России. Сейчас, отметила она, вместе с правительством разрабатывается план мероприятий. "Все это свидетельствует о том, что развитию и поддержке культуры в нашей стране сейчас уделяется, как никогда раньше, большое внимание", - подчеркнула Казакова.

Напомним, одна из задач партийного проекта "Культура малой родины" – поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Также единороссы контролируют распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто высказать свое мнение.

Автор: Иван Поляков3 августа 2018, 14:50

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