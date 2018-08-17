Поднявшая на своих волосах 86 кг артистка шокировала россиян

Румынская артистка Александра Тарус, которая выступила в Государственном цирке Удмуртии, подняла на своих волосах более 86 килограммов. Этот случай могут зарегистрировать в книге рекордов Гиннеса.

Жители Ижевска начали делить видеозаписями из цирка в соцсетях, сообщает udm-info.ru. Стоит отметить, что ранее максимальным весом, который подняли с помощью волос, составлял 55 килограммов.