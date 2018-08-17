Екатеринбуржцы устроили перестрелку и сожгли кафе

В екатеринбургском ресторане за одну ночь произошли пожар и перестрелка. Восемь сотрудников пожарно-спасательной службы оперативно потушили возгорание в течение семи минут.
Сообщается, что в эвакуации гостей кафе необходимости не было. Однако в результате ЧП пострадала беременная женщина – она надышалась дымом. Кроме того, этой же ночью в кафе произошла перестрелка между охранником и посетителем заведения, передает tagilcity.ru.
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