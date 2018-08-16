Воспитатели скрыли падение ребенка из окна

Жительница Астрахани обратилась к правоохранителям с жалобой на сотрудников детского сада. По ее словам, они допустили падение ее ребенка из окна.
Сообщается, что мальчик получил травмы, передает телеканал "360". Малыш уперся в москитную сетку, которая не выдержала его вес. В итоге ребенок упал с высоты первого этажа. Сотрудники детского сада сделали все для того, чтобы скрыть настоящую причину происшествия. Они сообщили матери пострадавшего, что ее сын упал с лестницы.
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