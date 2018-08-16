Житель Подмосковья украл у соседа по палате ключи и обчистил его квартиру

Житель Подмосковья обворовал квартиру соседа по больничной палате. Как пишет mosregtoday.ru со ссылкой на пресс-службу подмосковного отделения МВД России, заранее выведав адрес, он взял ключи, когда пациента увезли на операцию.

Вор покинул медучреждение, проник в жилье и вынес десять тысяч рублей, 400 евро, ноутбук, телефон, а также ключи от машины, на которой скрылся. Сумма ущерба составила около 450 тысяч рублей. Злоумышленника уже поймали.