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Регионы

В Башкирии от удара молнии загорелась квартира

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В башкирском городе Туймазы разряд молнии ударил в мачту радиостанции городской пожарной части. В здании отключилось электропитание, пишет ToDay News Ufa.

В соседней многоэтажке разряд молнии повредил электробытовые приборы, из-за чего начался пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.

16 августа 2018, 10:01

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