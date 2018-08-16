В Башкирии от удара молнии загорелась квартира

В башкирском городе Туймазы разряд молнии ударил в мачту радиостанции городской пожарной части. В здании отключилось электропитание, пишет ToDay News Ufa.

В соседней многоэтажке разряд молнии повредил электробытовые приборы, из-за чего начался пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате ЧП никто не пострадал.