"Единая Россия" показала Путину маленьких героев

Владимиру Путину показали патриотические проекты на образовательном форуме "Машук" в Пятигорске. Президент посмотрел фрагменты документального фильма о подвиге детей-героев, пообщался с молодыми людьми и рассказал им интересную историю из жизни императора Николая I.

Глава государства посетил стенд "Герои нашего времени", организованный "Молодой Гвардией" "Единой России" и подписал открытку, которая будет отправлена детям-героям страны в День героев Отечества.

Путин посмотрел фрагменты документального фильма о подвиге детей-героев "Не время для героизма", подготовленный совместно с патриотической платформой "Единой России". Премьера ленты прошла 9 декабря 2017 года в Москве, а в мае этого года картина была представлена на 71-ом Международном Каннском кинофестивале.

"Помимо ветеранов в России живет много героев нашего времени, в том числе детей. Впервые мы собрали их в Москве. На мероприятие были приглашены родители маленьких героев, педагоги, Герои России. Нашей главной целью было популяризовать среди подрастающего поколения образ героя, патриота, ответственного человека", – рассказала президенту куратор патриотического направления "Молодой Гвардии" Алана Цховребова.





Своими впечатлениями о "Форуме маленьких героев" с президентом поделились и сами участники форума: тринадцатилетний Сармат Дулаев из Северной Осетии и десятилетняя Милана Юсупова из Дагестана. По просьбе мальчика президент подписал открытку для детей-героев, которая будет отправлена им в День героев Отечества. Также юный герой пригласил Владимира Путина на "Форум маленьких героев".

"Владимир Владимирович, мы приглашаем вас на “Форум маленьких героев”, который пройдет в этом году. Приедете?", – обратился Сармат Дулаев к главе государства. На что президент ответил: "Постараюсь".

Другим экспонатом стенда "Герои нашего времени" стала книга "Дневник ветерана. Непридуманная история войны". Издание куда вошли воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, было подготовлено "Молодой Гвардией" в преддверии 70-летней годовщины Великой Победы.





В книгу вошло порядка 70 историй из 35 регионов России. Издание уже переведено на английский язык и разослана президентам и политическим деятелям зарубежных стран, а также известным журналистам, кинорежиссерам, сценаристам, писателям и историкам.

Кроме того, главе государства презентовали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России. Одна из картин посвящена сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который учился во Втором пажеском корпусе и вырос при дворе императора Николая I. Полученные им знания и опыт сыграли впоследствии заметную роль в налаживании отношений между Российской империей и горцами Северного Кавказа.





Президент позитивно отозвался о проектах и их героях, при этом отметив, что и сам Николай I был неординарной личностью. Президент рассказал молодежи историю про императора и его умение общаться с людьми. Так, Николай I приветствовал солдат словами "Здорово, молодцы!". Тех же, что находились на гауптвахте, император также не обидел вниманием, но обратился к ним иначе – "Здорово, шалуны!", дав им таким образом возможность поздороваться с царем.

В Пятигорске завершается девятый ежегодный молодежный образовательный форум "Машук". В этом году его впервые посетил президент Владимир Путин. В числе ключевых задач встречи – содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи, вовлечение ее в волонтерскую деятельность и работу СМИ, поддержка инноваций и стартапов, развитие международного и межрегионального сотрудничества.