Под Москвой парашютист разбился о здание аэродрома

На территории подмосковного аэродрома Большое Грызлово погиб опытный парашютист. Трагедия произошла во время выполнения экстремальной фигуры пилотажа, передает РИА Новости.
По предварительным данным, при выполнении "свупа" спортсмен ошибся в определении высоты разворота и окончание маневра произошло катастрофически близко к земле.
Парашютист попытался исправить ошибку, но врезался в здание аэродрома. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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