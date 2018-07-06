У летевшего в Турцию самолета в воздухе закончилось топливо

Утром 6 июля вылетевший из Перми в турецкую Анталию пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Казани. В воздухе у лайнера закончилось топливо, передает URA.Ru. Кроме того, на борту произошел сбой, который потребовал провести перезагрузку системы. После приземления пассажиров из салона не выпустили, пожаловались очевидцы. Подробности произошедшего устанавливаются.
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