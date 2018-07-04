Красотка-наркодилер из Нижнего Новгорода оказалась Артемом

В один из отделов полиции Нижнего Новгорода по подозрению в распространении наркотиков была доставлена миловидная девушка. Однако красотка оказалась не так проста, как могло показаться на первый взгляд. При проверке документов выяснилось, что полицейские имеют дело с мужчиной по имени Артем, передает портал newsnn.ru. О том, являются ли женская одежда и макияж маскировкой при выходе "на дело" или же представляют собой постоянную часть образа молодого человека, не сообщается.