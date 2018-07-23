Уральская воспитательница выгуливала детей на веревке (видео)

Житель Екатеринбурга снял на видео прогулку детей из детских садов, сообщает URA.Ru. Воспитательница шла с детьми, привязав их веревкой. Мужчина обратился к женщине, назвав такое отношение неприемлемым.



Воспитательница отреагировала спокойно и отказалась называть образовательное учреждение. По ее словам, ничего плохого она не делает, так как ведет детей за руки, которые малыши просунули в специально сделанные петли. Один из них в это время плакал.