Уральская воспитательница выгуливала детей на веревке (видео)

Житель
Екатеринбурга снял на видео прогулку детей из детских садов, сообщает URA.Ru.
Воспитательница шла с детьми, привязав их веревкой. Мужчина обратился к женщине, назвав такое
отношение неприемлемым.
Воспитательница отреагировала спокойно и отказалась называть образовательное учреждение. По ее словам, ничего плохого она не делает, так как ведет детей за руки, которые малыши просунули в специально сделанные петли. Один из них в это время плакал.
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