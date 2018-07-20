Под Вологдой дачник до смерти забил соседа

В деревне Верхний Конец Бабаевского района Вологодской области 41-летний дачник из Санкт-Петербурга набросился с битой на 34-летнего земляка, передает FlashNord. Мужчина рассказал, что ранее тот напал на него.

О том, что месть завершилась убийством, злоумышленник узнал на следующий день. Он написал явку с повинной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.