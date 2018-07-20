В Уфе при пожаре сгорело пять машин

Вечером 19 июля в экстренные службы Уфы поступило сообщение о пожаре в недостроенном ангаре на Тимашевской улице, передает портал ToDay News Ufa. На место были направлены силы МЧС. Возгорание ликвидировали.
Внутри находились пять автомобилей – ГАЗ-3310 "Валдай", IVECO, "Запорожец", "Москвич" и BMW. Все они полностью уничтожены огнем. Причины пожара устанавливаются.
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