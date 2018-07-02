Поезд насмерть сбил школьника в Нижнем Тагиле

В районе станции Старатель в Нижнем Тагиле поезд сбил восьмиклассника, передает портал tagilcity.ru. Мальчик вместе с компанией друзей шел вдоль железнодорожных путей. Увидев приближающийся состав, двое спустились вниз, чтобы переждать, а двое решили перебежать на другую сторону.
Бежавший первым не заметил поезд, двигавшийся в противоположном направлении, и попал под колеса. Смерть наступила мгновенно.
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