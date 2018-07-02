Молодой пловец попал в ловушку на реке и утонул

На реке Белой в поселке Старая Александровка в Уфе утонул 23-летний пловец, передает портал ToDay News Ufa. Несчастный случай произошел в опасной зоне, не предназначенной для купания.
В том районе реки из-под земли бьют родниковые воды, создающие резкий перепад температуры воды, а в итоге – опасную ловушку для всех, кто проплывает мимо. Именно в нее и попал молодой человек. Его тело достали из воды местные жители.
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