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Регионы

В Казани автоледи сбила ребенка на зебре

прочитано 439 раз

В Казани, неподалеку от парка Гринобль, женщина наехала на переходившего дорогу по зебре ребенка. По предварительным данным, мать разрешила мальчику самостоятельно перейти улицу, ребенок встал на самокат и поехал по зебре. В этот момент его сбил автомобиль ВАЗ-2114, передает inkazan.ru.

После удара малыш оказался под машиной. Мальчика госпитализировали. У него диагностировано сотрясение головного мозга. 

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13 июля 2018, 17:52

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