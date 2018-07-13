В Казани автоледи сбила ребенка на зебре

В Казани, неподалеку от парка Гринобль, женщина наехала на переходившего дорогу по зебре ребенка. По предварительным данным, мать разрешила мальчику самостоятельно перейти улицу, ребенок встал на самокат и поехал по зебре. В этот момент его сбил автомобиль ВАЗ-2114, передает inkazan.ru.

После удара малыш оказался под машиной. Мальчика госпитализировали. У него диагностировано сотрясение головного мозга.